Nädala keskpaik ei tõota veel lume sulamist. Iga päev tuleb juurde lörtsi ja lund. Õnneks on vähemalt päeval õhutemperatuur plusspoolel.

Teisipäevaks jõuab madalrõhkkonna lääneserva mööda Norra rannikult uus osatsüklon ning toob lund ja lörtsi. Öö hakul kanduvad sajuhood üle Eesti põhjapoolse osa ning pärast keskööd sajab enamasti Lõuna-Eestis veel lund. Lääne- ja edelatuul on öö hakul veel puhanguline, siis jääb üürikeseks tasasemaks. Õhutemperatuur on 0..-5°C. Päeval sajab kord siin, kord seal lund, õhtul võib tuisata. Tuul pöördub edelast loodesse ja põhja ning tugevneb saartel ja põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -2..+3°C.



Kolmapäeva öösel madalrõhuvöönd eemaldub ja tugevneb kõrgrõhuhari. Enne keskööd sajab veel lund, pärast keskööd sajupilved eemalduvad ja taevas selgineb. Tugev loode- ja põhjatuul jääb hommikuks nõrgemaks. Õhutemperatuur on -5..-10°C, varahommikul pole sisemaal välistatud ka paar kraadi madalam näit. Päeval liigub kõrgrõhuhari üle Eesti ja õhtu poole suureneb loode poolt juba madalrõhkkonna surve. Tuul pöördub edelasse ja tugevneb uuesti. Kuid ilm on veel sajuta. Õhutemperatuur tõuseb 0..-3, õhtupoolikul saartel ja Loode-Eestis +2°C-ni.



Neljapäeval laieneb üle Eesti madalrõhkkonna lõunaserv. Öö ja hommikupoolik on sajuta. Keskpäeva paiku jõuavad looderannikule lume- ja lörtsipilved ning õhtu jooksul laienevad üle Eesti. Puhub tugev edelatuul, õhtul pöördub loodesse ning püsib tugevana. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, päeval +1..+3°C.