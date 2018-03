"Seltsimees lapse" kolm raamatut avaldanud ja hiljuti kultuurkapitali lastekirjanduse preemia pälvinud kirjanik Leelo Tungal tunnistas, et võttis auhinna vastu raskes gripis.

"Kogu pere põdes läbi, aga mina otsustasin asja tõsiselt võtta. Ma olin tõesti päris masendudes, nii läbi pole kunagi olnudki," tõdes Tungal "Ringvaates", vahendab Menu.

"Kõige hullem oli tunne, et minust ei saa asja enam. See on kõige hirmsam mõtelda," tunnistas Tungal.