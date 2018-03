Ilmselt on iga lapsevanem olnud hädas, kuidas nohuse lapse nina limast puhastada. Kaht inseneriharidusega noort inglise isa ei rahuldanud tol hetkel olemas olnud variandid ning seega otsustasid nad valmistada just oma lapse vajadustest lähtuva seadme.

Meestel kulus kaks aastat uurimiseks ja arendamiseks, kuni tuli välja esimene Nosiboo prototüüp. Kuna kõik seda proovinud lapsevanemad seadme tõhususes veendusid, on Nosiboo tänaseks vallutamas maailma. Nelja aastaga on ninaaspiraator müügis juba 17 riigis.

Ka Eesti turule jõudis Nosiboo enda vajadustest lähtuvalt. Kuna Eestis müüdavad variandid Kidsmedi meeskonda (õigemini on tegemist perekonnaga) ei rahuldanud, siis otsiti alternatiive välisturgudelt. Pärast esimest Nosiboo kasutust oli selge, et tegemist on suurepärase vahendiga.

Nosiboo on automaatne ninaaspiraator (ninapump), mis sobib ka vastsündinutele ning mida võib kasutada kuni laps suudab iseseisvalt nina nuusata. Kuna imikud hingavad läbi nina, on väga oluline, et nende nina oleks limast puhas. Väikelaste puhul võib häirida see söömist, magamist ning samuti tuua kaasa näiteks kõrvapõletiku või põskkoopapõletiku.

Nosiboo erineb oma olemuselt veidi Eestis müüdavatest toodetest. Seda saab kasutada üksnes ühendades vooluvõrguga ning suureks eeliseks konkurentide ees võib lugeda võimsuse reguleerimisvõimalust. Näiteks väiksema nohu korral saab kasutada väiksemat võimsust, suurema häda puhul aga tugevamat režiimi. Seadmel on patendeeritud Colibri otsik, mis on pehme ning ei tee ninale liiga. Osi ei tule regulaarselt vahetada, piisab vaid nende pesemisest.

(Pesti Andras)

Nosiboo on saanud ka rohkelt auhindu:

2014. aastal sai Nosiboo RedDot auhinna meditsiiniseadmete kategoorias.

2016. aastal võitis Saksamaal disainiauhinna.

2017. aastal sai USA-s PTPA auhinna. PTPA on Põhja-Ameerika suurim vabatahtlike vanemate ühing, mis tegeleb erinevate toodete testimisega ja annab sellele omapoolse hinnangu. Teisisõnu on see kõige adekvaatsem tagasiside.

