Mees sööb restoranis hommikust. Ta võtab lonksu oma tassist ja pöördub siis kelneri poole:

"Kas see on tee või kohv?"

"Võite te öelda, mis nende maitsel vahet on?"

"Ei, ei või."

"Noh, siis polegi oluline, mida te joote."