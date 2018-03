„Pahasid isasid, nagu ka pätipoisse, vargaid ja muud rämpsu, kes oma lapsi ei toeta, on olnud läbi ajaloo, ja on ka edaspidi. Me ei saa teadlikult nende järgi joonduda, ometi nii just tehakse. See aga näitab, kui asjatundmatud isikud meil seadusi loovad,“ pahandab isa, kes elab oma lastest lahus.

Kahe lapse isa Ergo avaldab heameelt, et Õhtuleht on järjepidevalt elatise teemal artikleid kirjutanud, andes sõna ka neile, keda see päriselt puudutab. Ta avaldab lootust, et nüüd, kui ots on lahti tehtud, minnakse lõpuni välja ja võetakse midagi ette karjuva ebaõiglusega, mis soosib vaid üht, lapsega koos elavat vanemat.