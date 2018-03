Cirque du Soleil' trupi liikmed on leinas: laupäevasel Florida etendusel kukkus surnuks staažikas õhuakrobaat, maailmakuulsa tsirkuse ridades enam kui 15 aastat esinenud Yann Arnaud. „Cirque du Soleil Entertainment Group teatab tohutu kurbusega, et laupäeval, 17. märtsil leidis Tampas, Floridas etenduse „Volta“ ajal aset traagiline õnnetus,“ vahendab ajakiri People Cirque du Soleil' pühapäevast ametlikku teadaannet. Maailma kuulsaima tsirkusetrupi teatel kukkus staažikas õhuakrobaat Yann Soleil õhurakmete numbrit tehes alla. Tampa Bay Timesi teatel toimus traagiline õnnetus umbes kell 10 õhtul, kui Arnaud ei suutnud vajalikul hetkel rihmast kinni hoida ning kukkus umbes nelja meetri kõrguselt külili lavale. Akrobaat toimetati kohe lähimasse haiglasse, kuid suri seal vigastustesse. Üks publiku liige rääkis Florida WFLA intervjuus, et Arnaud oli köiest kinni hoides silmanähtavalt pingutanud. „Nägin, kuidas kaks akrobaati enne seda pilke vahetasid,“ ütles Julian Martinez väljaandele. „Ma ei tea, kas üks neist tahtis veenduda, et teisega on kõik korras.“ Akrobaadi allakukkumise peale oli publiku seas kostnud karjatusi. „Seal oli ka lapsi ja nad kaotasid enesevalitsuse.“

Firma president Daniel Lamarre kinnitab, et Cirque du Soleil' pere on šokis. „Yann oli meie ridades üle 15 aasta ning teda armastasid kõik, kellele oli avanenud võimalus teda tunda.“ Lamarre lubab, et kompanii keskendub lähinädalail Yanni omaste, aga ka tsirkuse teiste töötajate toetamisele. Ühtlasi kinnitab firma president, et võimudega tehakse juhtunu uurimisel varmalt koostööd.

See on mitu korda ka Eestit külastanud tsirkusetrupi etenduste ajaloos teine surmaga lõppenud õnnetus. 2013. aastal Las Vegases vedas „Kà“-nimelise sõu ajal naisakrobaati alt tema turvavarustus ning kahe lapse ema sai pealtvaatajate silme all surma. Ajakirjanduse teatel hukkus Pariisist pärit 31aastane Sarah Guyart-Guillot, kel oli akrobaadina kogemust üle 22 aasta, etenduse lõpuminutitel. Prantslanna kukkus lavapinnast allpool asuvasse süvendisse 27 meetri kõrguselt. Arstidel ei õnnestunud tema elu päästa. Neli aastat enne seda oli Montrealis Cirque du Soleil' etenduse proovis elu kaotanud ka 24aastane Ukrainast pärit Oleksandr Zhurov. Talle said saatuslikuks võllkiigelt kukkudes tekkinud peavigastused.