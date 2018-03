Keskerakondlasest Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom ütles usutluses ETV saatele "Ringvaade", et ta ei aja Kremli-meelset poliitikat, vaid lihtsalt ei usu muinasjutte ehk must-valget maailmavaadet.

"Ma ei ole Kremli-meelne, vaid annan endale aru, et Venemaa on meie naaber, neil on tuumarelv. Olen kaine mõistusega inimene," ütles Toom, kes asus Ühendkuningriigis mürgitatud endise Vene luuraja Sergei Skripali juhtumis Venemaa positsioonide kaitsele, süüdistades Londonit Vene-vastase hüsteeria õhutamises, vahendas ERR.

Toom kordas "Ringvaates", et antud juhtumis kehtib süütuse presumptsioon ja lähtuda tuleb tõenditest, mitte sellest, et Venemaa on vaenlane ning EL ja NATO liitlased. Toom rõhutas, et "see on muinasjutt, et meie oleme head ja nemad halvad".