Uberile kuuluv isesõitev auto tegi esmaspäeval Arizona osariigis õnnetuse, milles hukkus üks inimene, vahendab New York Times. Väljaande sõnul oli see isesõitvate autode esimese surmasõit.

Õnnetus juhtus Tempe linnas. Hukkunud naisterahvas ületas teed vales kohas. Auto sõitis küll automaatrežiimil, kuid sõidukis istus siiski ka juht. Reisijaid autos polnud.

Uber kinnitab, et peatas Tempes, Pittsburghis, San Franciscos ja Torontos isesõitvate autode teenuse ning teeb kohalike võimudega õnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks koostööd.

The Guardian kirjutab, et isesõitvate autodega on varem olnud probleeme Californias, kus autod ei taha hästi punase tule peale seisma jääda.