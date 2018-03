Reformierakonna sisepingete virvarr saab hoogu juurde: seni riigikogu aseesimehena töötanud Hanno Pevkuri magusa ametikoha napsas endale Kalle Laanet. Kaja Kallas usub, et nüüd peaks rahu majas olema.

Esmaspäevahommikusel Reformierakonna fraktsiooni koosolekul hääletati riigikogule uus aseesimees. Kandidaate oli kaks. Kalle Laanet võitis, erakonda juhtiv Hanno Pevkur kaotas.

Vahetult enne fraktsiooni koosolekut – nädalavahetusel – saatis Hanno Pevkur erakonnakaaslastele kirja, milles seisis karm süüdistus: Keit Pentus-Rosimannus ja Laine Randjärv on alustanud salakampaaniat, et Pevkur asespiikri kohalt maha võtta. „Kaja helistas mulle eile ja ütles, et käimasolev kampaania ei ole tema initsiatiiv ja ta ei ole palunud mitte kedagi enda nimel minu vastu kampaaniat teha. Ma mõistan teda, sest avalik vaenukampaania ei saagi olla tema huvides. See ei saa olla mitte kellegi huvides meist, sest see näitab erakonda ja Kaja kurjana ning erakonda sisetülis visklevana. Sellega seoses tekib küsimus, mis asja Laine ja Keit ajavad ja keda või mida nad tegelikult esindavad, sest Kaja nad ei esinda ja erakonna huve nad ka ei esinda?“ seisis Pevkuri kirjas.

Pevkuri avameelsele pöördumisele vastuseks saatis Kaja Kallas omakorda erakonna siselisti kirja, kus pakkus välja, et Pevkur võiks kogu loo valguses end sootuks riigikogu aseesimehe kandidatuurilt taandada. Kallas leidis, et erakonnakaaslaste süüdistamine on lubamatu.