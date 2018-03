Esmaspäeval algas Tallinnas kohtupidamine kümne mehe ja kahe naise üle, keda süüdistatakse Eesti ajaloo ühe suurejoonelisema narkoäri korraldamises.

Süüdistuse järgi vedas kuritegelik ühendus kolme aasta jooksul Hispaaniast Venemaale 2,3 tonni kanepivaiku ehk hašišit. Üks kilo seda meelemürki maksab mustal turul 10 000–20 000 eurot, nii et kogu narkolasti väärtus ulatus vähemalt 23 miljoni euroni.

Hommikul kell kümme on Liivalaia kohtumaja suures saalis tavapärasest rohkem sagimist, sest lisaks tosinale kohtualusele on istungile saabunud ka nende lähedased – peamiselt abikaasad ja elukaaslased. Neli süüdistavat viibivad vabaduses ja ülejäänud kaheksa tuuakse kohale vanglast. Kuna süüdistus on karm, tagab turvalisust kümmekond täisvarustuses kiirreageerijat, kes juhatavad kõik huvilised kohtusaali tagaossa. Valve all viibivad süüalused tohivad lähedastele vaid üle saali naeratada ja lehvitada.

LÕBU LAIALT: Süüdistatavatel oli hea meel üle pika aja vanglast välja pääseda ja sõprade-tuttavatega juttu puhuda. Vasakult: Jevgeni Medunitsa, Dmitry Uritskiy, Sergey Kuznetsov (kollases), Sergei Nikolajev (prillidega). Uritskiy paitab Roman Verenitšit. (Martin Ahven)

Prokuratuur peab narkoäri juhiks Jevgeni Medunitsat, kes on Eesti allilmas juba ammu tuntud tegelane. Tema kriminaalne karjäär ulatub väidetavalt tagasi 1990. aastate maffiasõdade aegadesse, kuid viimasel ajal elas ta hoopis Hispaanias.