Austini linn Texase osariigis elab salapärase kurjategija hirmus. Lühikese aja jooksul linna tabanud plahvatustes on hukkunud kaks ja tõsiselt viga saanud neli inimest, vahendab ABC News. Pühapäeva õhtul plahvatuse ohvriks langenud kaks 20ndates eluaastates meest on raskete vigastustega haiglas.

Plahvatused on aset leidnud vaid paari nädala jooksul, esimene 2. märtsil. Kokku on plahvatusi olnud neli. Pühapäevane erines varasematest selle poolest, et pommi sisaldanud pakk oli asetatud tee äärde. Teised kahtlased pakid on pahaaimamatuid ohvreid oodanud koduuksel. Kaks meest sõitsid teel jalgratastel ning sõitsid tõenäoliselt üle juhtme, mis oli pommi sütikuks.

Austini politsei palub pommipanijal nendega ühendust võtta. „Tahame mõista, mis teid selleni viis ja tahame teid ära kuulata,“ apelleerib kohalik politseiülem Brian Manley kurjategija võimalikule tähelepanu- või mõistmisvajadusele.

2. märtsi plahvatuses hukkus üks meesterahvas, 12. märtsil toimus vaid mõnetunniste vahedega kaks plahvatust, esimeses hukkus 17aastane poiss ning viga sai tema naissoost pereliige. Teises 12. märtsi plahvatuses sai viga eakas naisterahvas. Brian Manley usub, et esimesed kolm pommi olid korravalvurite tähelepanu saamiseks. Politsei palub inimestel mingil juhul ühtki kahtlast pakki mitte puutuda. Ükski plahvatanud pakk ei jõudnud ohvriteni postiteenuse kaudu, järelikult pidi kurjategija need majade juurde ise panema.

Selles majas hukkus plahvatuses 17aastane poiss. (Reuters/Scanpix)

Politsei kahtlustab endiselt, et pommipanija motivatsiooniks on rassism, ehkki pühapäeva õhtul kannatada saanud noormehed on mõlemad valgenahalised. Eelmistest ohvritest kaks on mustanahalised, kaks latiinod.