“Näitlemise seisukohast ei näe ma vahet, kas mängida prostituuti või printsessi. Ka sarja pealkiri kindlasti ei häiri – see on ju kõigest üks sõna, mis mõjub küll igaühele isemoodi,“ vastab Mart Sanderi ajaloolises draamasarjas litsimajas töötavat Renatet mängiv Gerda Johnson küsimusele, kas tema jaoks litsiroll kuidagi alandav ei ole – vaatamata sellele, et sarja lõpuosi filmides oli ta pereinimesena jubalapseootel. „Alguses oli seda sõna küll võõras öelda, aga ühel hetkel, lahti mõtestatult, muutus see tavaliseks. Prostituut on ka inimene ja on olnud ühiskonna osa juba tuhandeid aastaid.”

Kui oleks vaid kõrgklassi daamide ja suursuguste härrade, kes elavad elu “õigesti”, rollid, siis oleks ju igav ja see pole tegelik elu, leiab Gerda Johnson. „Inimestel kaob asja vastu huvi. Päris elu on mitmekihiline ja keeruline ning seda on ka prostituudi mängimine, nii et tegelikult on see huvitav!” tõdeb ta.

Johnson mängib lõbumaja emanda Proua Kuke (Merle Palmiste) tagasihoidlikku ja introvertset assistenti. Johnson on üks vähestest “litsidest”, kes on tõepoolest näitlejaharidusega.