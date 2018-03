Kuuldused Briti hittseriaali „Sherlock“ lõppemisest saavad hoogu juurde.

Dr Watsoni osatäitja Martin Freeman tunnistas hiljutises The Telegraphi intervjuus, et viiendast hooajast pole produtsentidega eriti juttu olnud.

„Pärast neljandat hooaega tundus, et tuleks aeg maha võtta. Tundsime vist, et eks ole seda sarja juba päris kaua tehtud kah.“

Näitleja sõnul polnud tal enam lõbus „Sherlockit“ vändata - ja osalt on süüdi fännide kõrged ootused, millele on võimatu vastata. „Kui nii kõrgelt tasemelt alustad, on üsna raske seda säilitada.“