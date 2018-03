Sellel, et Reformierakond otsustas senise asespiikri Hanno Pevkuri asemel suunata sellele toolile Kalle Laaneti, pole riigikogu juhatamise seisukohalt mingit tähtsust. Üks asespiikri kohtadest kuulub opositsioonile ning on juhtiva opositsioonipartei siseasi, kelle ta sellele kohale paneb.

Kuid asi pole mitte Laaneti edutamises, vaid hoopis Pevkuri mahavõtmises. Lisaks erakonnajuhi kohalt taandumisele jääb Pevkur ilma ka asespiikri kohast ning pole sugugi võimatu, et ta ei leia end ka erakonna järgmisest juhatusest. Pevkurilt väärika taandumise võimaluse äravõtmine võib eemalt vaadates tunduda ebaõiglanegi, sest naudib ju erakond väga kõrget reitingut: viimati 34 protsenti, mis on pea samaväärne tulemus kui võimuliidu kolme erakonna tulemus kokku – 38 protsenti. Kuid kõrge reiting iseenesest ei maksa midagi, kui pärast pikka võimulolekut ollakse sunnitud olema opositsioonis. Liiati kajastub valitsuse tegevuse kriitika opositsiooni kõrges reitingus.

Kuid Pevkuri asemele Laaneti tõusmise protsess kergitab kahtluse, et vähemalt praegu ei pruugi Kaja Kallas olla see isik, kes juhib Reformierakonda. Pikaleveninud võimuvaakum, kus Pevkur pole enam erakonna sisuline juht eelmise aasta lõpust ning uus juht pannakse ametlikult paika alles aprillis, pole kindlasti hea ühe keerulise parteiorganismi tervisele.

Nii võib vaid spekuleerida, kas arengute tagant paistavad kellegi vuntsid või on ahjualused märganud võimalust asju natuke õigemaks sättida. Ja isegi siis, kui Kaja Kallas vormistatakse aprillis erakonna juhiks, kuid ta jääb sügiseni Brüsselisse, tähendab see jooksvatest probleemidest eemalolekut. Juba nüüdki on õhus küsimus, kas Kallas ise lasi Pevkuril asespiikri tooli alt ära tõmmata või oli selle sammu tagantjärele heakskiitmine sundkäik, vältimaks muljet, et asju otsustakse üle tema pea endiselt kuskil tagatubades. Kaja Kallas ei pruugi õukonnamängudes väga tugev olla ning seetõttu võib nii mõnelgi olla erakonna sees olla kiusatus üritada talle päitsed pähe panna. Kuid Kallasel on võimalus see nõrkusena näiv asjaolu enda kasuks pöörata, öeldes resoluutse ei erakonna sisemisele intriigitsemisele.

Õige juht teeb olulised personaliotsused teatavaks ikka ise, mitte ei hõika tagantjärele – õige! Kui Pevkuri järjestikkused mahavõtmised on aga erakonna eelmistel juhivalimistel alla jäänud tiiva ettevõtmine, siis pole see just lootustandev algus uuenenud Reformierakonna tekkimiseks.