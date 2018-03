Koit Toome jagas Jenniferile vaid kiidusõnu: "Seda oli ilus kuulata, unustasin ennast hetkeks ja imestasin, kui ilus on eesti keel. Väga huvitav loo valik! Sinus on mingi võlu, sind jääb vaatama ja kuulama," oli Toome lummatud. Mihkel Raud kaaskohtunikuga sama arvamust ei jaganud ning pidas esitust lausa kuritegelikult mustaks: "Asi oli hiilgavast kaugel," lausus Mihkel. "Aga mis ebaõnnestub ühel korral, õnnestub teisel," andis kohtunikuhärra noorele lauljannale lootust. Eda-Ines Etti jaoks oli Jenniferi esitus pisut rabe, põhjuseks võimalik lavanärv. "Natukene laul kannatas, aga ometi on sulle kaasa kantud väike vibrato häälde, mis mulle meeldib. See on sinu omapära," ütles Ines toetuseks.

Helis Järvepere-Luik - Sia "Chandelier"

Mihkli arvates oli tegu liialt raske looga ja ka seekord ei olnud kohtunik rahul Helise kõrgete nootidega. Ines see-eest nägi noorukeses lauljannas tõelist naist. "Närv oli metsik, aga vaatamata sellele näen ma sinus palju potentsiaali." kiitis Eda-Ines lauljanna stuudiovooru sooritust. Koit Toome oli selgelt häiritud teiste kohtunike hinnangust ning jagas arvamust, et elu esimese otsesaate kohta oli tegu suurepärase esitusega.

Kuula Sia "Chandelier´i" siit:

Sissi Nylia Benita - Etta James "Something's Gotta Hold On Me:

Mihkel jagas Dave Bentoni tütrele vaid kiidusõnu: "Mul on üks hea ja üks halb uudis. See oli absoluutselt fantastiline, mida sa tegid. Mulle väga meeldib ka see, millisena sa laval mõjud, kuidas sa seda valitsed, see tuleb loomulikult. Sa kuulud lavale, selles pole kahtlust," puistas Mihkel kiidusõnu. "Halb uudis on aga see, et elu on näidanud, et lauljad, keda ma kiidan, kukuvad välja, arvas Mihkel. Naiskohtuniku Inese arvates oli tegu suurepärase esitusega:

"Sa olid enesekindel, see lugu sobis sulle hästi, sa tead, milline muusika on sinu muusika. Sinu hääle värv on absoluutselt erakordne," ütles Eda-Ines. "Sa täiega nautisid laval olekult ja olid väga veenev, kihvt ja professionaalne," ei olnud Koit Toome kitsi positiivsete mõtete jagamisega.