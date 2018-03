Nädalavahetusel ootab meid ees iga-aastane tuttav tegevus. Keerame taas kella. Et saabumas on kevad, nihutame osutit tunni võrra edasi. See tähendab, et hommikul tuleb praegusega võrreldes ühe tunni võrra varem ärgata, see-eest on õhtul hoomatavalt kauem valge.

Kellakeeramise vastu kostab üha rohkem hääli, paljud spetsialistid ja tavainimesed soovivad seda lõpetada. Kui öeldakse, et jääme vööndiajale pidama, siis mina soovitaksin jääda pidama suveajale.

Vööndiaeg pärineb vanadest headest aegadest, mil kukk kires ja põllumees askeldama hakkas. Tänapäeva üha linlikum eluviis muudab inimeste elurütmi. Kui enamik kontoriinimesi ei alusta päeva enne kella 9, võiks ka koolid lõpuks päästa lapsed kell 8 algavatest tundidest. Õhtud venivad linnas nagunii pikemaks kui põllumehel paar sajandit tagasi.

Seega sobib suveaeg tänapäeva valdava osa inimeste elurütmiga oluliselt paremini kui vööndiaeg. Ka südatalvel oleks siis pärastlõunal natukenegi kauem valge, mitte hakkaks juba pärast kella kolme hämaraks kiskuma.