Järgmiseks kuueks aastaks Venemaa presidendiks valitud Vladimir Putin on igatahes väga rahul. Kui 2012. aastal sai ta presidendivalimistel 45,6 miljonit häält, siis tänavu on hääli üle 10 miljoni rohkem.

Õhtuleht kirjutas juba 16. veebruaril, et Venemaa tänavuste presidendivalimiste ainus intriig seisneb selles, kui suure häälteenamusega valitakse Putin presidendiks tagasi. Kas Putin suudab näiteks saada Soome presidendist Sauli Niinistöst parema tulemuse või peab talle alla vanduma? Teatavasti valiti Niinistö jaanuari lõpus presidendiks tagasi 62,6%-lise toetusega. Nüüd saab öelda, et Putin tegi Niinistöst parema tulemuse, sest teda toetas ligi 77% valimas käinutest. Välisriikides valinud Venemaa kodanikest toetas teda koguni 84%. Süürias ametlikult viibivatest Vene sõjaväelastest andis oma hääle Putinile aga 100%.

Ülejäänud seitse kandidaati jäid Putinist kaugele maha. Parima tulemuse sai nendest kommunistide kandidaat Pavel Grudinin 11,8% valijate häältega. Nimetada tasub veel liberite liidrit Vladimir Žirinovskit (5,66%) ja Kodanikualgatuse kandidaati Ksenija Sobtšakki (1,67%).

Muudatused valitsuses lubas Putin teatavaks teha pärast neljandaks tähtajaks ametisse vannutamist mai algul. Kuna põhiseaduse järgi ei saa Venemaal presidendiametis olla üle kahe tähtaja järjest, siis uurisid ajakirjanikud Putinilt ka, kas ta kavatseb osaleda ülejärgmistel ehk 2030. aasta presidendivalimistel. „Kuulake mind, mulle tundub see, mida te räägite, natuke naljakas. Kas te tõesti usute, et ma istun siin saja-aastaseks saamiseni? Ei,“ vastas ametisse tagasi valitud Venemaa president.

Poliitikavaatlejad rõhutavad, et Putinil tuleb järgmise kuue aasta jooksul otsustada, kas leida endale järgmisteks valimisteks sobiv mantlipärija või muuta ikkagi Venemaa põhiseadust Hiina eeskujul nii, et president saaks ametisse jääda kas või surmani. Kui seni on olnud populaarsem arvamus, et Putin hakkab otsima endale mantlipärijat, siis presidendivalimistel paremuselt kolmanda tulemuse saanud Žirinovski kuulutas esmaspäeval, et Venemaa võib valida Hiina tee. „Tuleb riiginõukogu – kollektiivne organ, mis valib presidendi õigustega esimehe. Riiginõukogu aga formeeritakse parematest kuberneridest, ministritest, senaatoritest ja saadikutest. Kokku hakkab riiginõukogusse kuuluma 30–40 inimest,“ prognoosis Žirinovski, kelle ennustused on nii mõnigi kord täppi läinud.

Kui vaja, alustab Putin uut sõda