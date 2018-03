„Mind hoiatati selle asutuse suhtes juba alguses, aga arvasin, et ei ole hullu, sest see asub jalutuskäigu kaugusel ja saan ema korduvalt vaatamas käia. Kohalikud hoiatasid, et seal on töötajaid, kes on kõva käega. Aga mõtlesin, et saan iga hetk minna kontrollima, vaevalt, et keegi julgeks midagi teha,“ sõnas Laura.

Kohe, kui Laura oli oma ema hooldekodusse pannud, hakkasid seal ilmnema probleemid. Esimene asi, mille eest Laura võitlema pidi, oli see, et hooldekodu annaks ta emale korraliku voodi. Nimelt anti Laura emale voodi, kus ta pidi lamama nii, et pea oli all pool ja jalad üleval.

„Kõige hullem lugu leidis aset septembris. Söögisaalis nägin ema käsivarrel selliseid auke, mis olid nahka läbistanud, justkui keegi oleks küüned sisse löönud, nahk oli katki ja veritsev. Keegi oli konkreetselt löönud teda! Küsisin emalt rahulikult, et kes sulle haiget tegi. Ta ütles, et pruunide juustega. Küsisin, et kas ta ütles sulle midagi, karjus või riidles. Ema veel vaikselt ütles vene keeles, et jää vait. Sellest järeldus, et brünett venelanna oli selle tekitanud. Kaks sellist töötajat oli, aga kõik eitasid. Kutsusin politsei, kes tegi pildid, aga kolme kuu möödudes tuli vastus, et uurimine lõpetati. Kuna Sirje on dementne, siis ei suudeta ära tõestada, kuidas see juhtus,“ sõnas Laura.

See ei olnud veel kaugeltki kõik, sest probleeme tuli hooldekodus aina juurde.

„Lood, mida Laura mulle Sääse hooldekodust rääkis, olid äärmiselt õõvastavad. Sõidame ise Sääse hooldekodusse kohale, et veenduda oma silmaga, mis seal siis toimub,“ kommenteerib Katrin Lust.