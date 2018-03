Sel nädalal algavad esimesed tööd Reidi tee ehituseks, esimeses faasis keskendub Tallinna Kommunaalamet trassi ettevalmistamisele teetöödeks.

Tallinna linnapea Taavi Aas mainis, et Reidi tee projektis on tekkinud erinevatel põhjustel viivitusi, kuid nüüd saab trassi ettevalmistamisel praktiliste sammudega edasi liikuda. “Tallinlastele tähendab Reidi tee seni kasutuseta alade avamist linlastele, eriti pikades, kus praegu on mullavallid ja võsa,“ ütles Aas.

Aasa sõnul kujutab Reidi tee endast Tallinna lähiaastate üht suuremat investeeringut, mis mitmekesistab liikumisvõimalusi Vanasadamasse ja sadamast minema, kergendades Narva maantee liikluskoormust. “Reidi tee tähendab ka rannapromenaadi ja mänguväljakutega tänava loomist, see tähendab kunstkattega jooksurada tervisesportlastele,” lisas Aas.

Tööd algavad muudetud projekti alusel, mis lepiti kokku rühmitusega Merelinna Kaitsjad tänavu veebruaris. Muudatused on fikseeritud 16-punktilises memorandumis. Abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on uuendatud projekt loodust enam säästev ja Russalka ala ümbruse osas detailselt läbi räägitud.

„Ligikaudu kaks kuud kestnud kohtumiste ja konsultatsioonide käigus lepiti kokku, et Reidi teel tuleb alandada maksimaalset lubatavat sõidukiirust 40 kilomeetrise tunnikiiruseni, muuta pargi säilitamise nimel Reidi tee kurviraadiust ja mitmes kohas vähendada sõiduradade arvu,“ ütles abilinnapea Züleyxa Izmailova. „Lisaks laiendatakse vaheribasid Russalka läheduses, kuhu tekkivale haljasalale on kavas istutada eelkasvatatud puid.“

Trassi ettevalmistuseks alustatakse ka raietega, mis peavad olema lõpetatud enne lindude pesitsushooaja algust aprillis. Raietega alustatakse Pikksilma tänava piirkonnas. Raietega kaasnevad hilisemas faasis asendusistutused. 9. märtsil kuulutas Tallinna Kommunaalamet välja hanke Reidi tee ehituse peatöövõtja leidmiseks, pakkumiste tähtajaks on 24. aprill ning ehitustööd algavad eeldatavasti mai lõpus.

Reidi tee rajamise käigus istutatakse projekti kohaselt ligi 500 puud, üle 63 000 põõsa, ligi 87 000 püsikut ja pinnakattetaime. Lisaks rajatakse teeäärsesse parki seitse mänguväljakut, kolm spordiseadmetega ala, ja 184 pinki ja kolm puidust platvormi istumiseks. Mereäärses lõigus hakkab olema 500 meetrine kummikattega jooksurada, mis paikneb mõlemal pool jalgrattateed.

