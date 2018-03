Kas sa oled naine, kes vahel tunneb end nii üksinda, et oleks valmis kasvõi patja embama? Kõigil on oma eludega nii kiire, et sõpradega jõutakse vahel suhelda vaid tänu sotsiaalmeediale. Hoiame küll kontakti, aga tõeline lähedus läheb kaotsi...

Jaapanis on üks disainer loonud üksikutele naistele padja, mis meenuta mehe torsot, vahendab The Sun.

Looja ise usub, et sellest tootest saab kõigi üksikute näitsikute ülim soov.