Tänavu neljandat korda toimuv Eesti blogiauhindade jagamine ootab kõiki aktiivseid blogijaid end kirja panema. Mais algab hääletamine ja 16. juunil jagatakse Telliskivi loomelinnakus Vaba Lava teatrikeskuses parimatele auhindu. „Nagu ka varasematel aastatel, saavad blogijad endale ise sobiliku kategooria valida ja end blogiauhindade võistlustulle kirja panna,“ selgitab Eesti blogiauhindade peakorraldaja Mari-Leen Albers. Kategooriaid on tänavu 15. Hetkel on registreerunud üle 100 blogi. Aega end kirja panna on aprilli lõpuni.

„Meil on päris mitmeid muudatusi tänavu, eriti puudutavad need auhindade jagamise õhtut, kus programm algab töötubadega ja lõppeb auhindade jagamisega. Mõned muudatused on sel aastal ka kategooriate osas. Igal aastal me kompame piire, tänavu tõstsime mõned kategooriad kokku loomeblogide alla, spordi- ja trenniblogid panime kokku, samuti kokanduse ja tervise. Samas tõime tagasi digiblogi ja lisasime harivate blogide kategooria. Väga palju on blogisid, mis keskenduvad näiteks depressiooniga võitlemisele või aitavad sotsiaalmeedias kanda kinnitada - need kõik kuuluvad pigem hariva alla,“ lisab Albers.

Mõned suured blogijad on öelnud, et nad tänavu ei osale, ning jätavad ruumi pealekasvule ja väiksematele tegijatele. „Jah, mõne blogija jaoks ei anna EBA võit enam midagi, nad on blogimaailma mõistes saavutanud kõik ja iga turundaja teab, kuhu oma toode täna suunata. Meil on veel väga palju väiksemaid, lojaalsete lugejaskondadega ja kindla sihtgrupiga blogijaid, keda tasub tunnustada. Mul on väga hea meel, et suuremad annavad väiksematele võimaluse särada,“ ütleb Mari-Leen. Kuni 30. aprillini saab oma blogi registreerida SIIN.