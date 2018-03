Täna õhtul saame teada, kes on päriselt litsid. Sellest, kes on telesarjas "Litsid" tegelikult need nimiosalised, on palju arutletud. On need naised, kes ennast müüvad? On need poliitikud, kes neid naisi oma mängudes ära kasutavad? Või võib seda näha veelgi laiemalt?

Mart Sander ütleb, et tema seriaal on nagu ajalooline #MeToo liikumine. "Mitte igaüks ei julge püsti tõusta ja öelda, et teda on sunnitud prostitutsioonile – olgu siis füüsilisele või vaimsele. Ka Eesti peab leidma julguse seda tunnistada – muidu jääme ka vabaduses elades vaikivateks orjadeks, kelle vägistajad tänaseni kiitlevad, kuidas nad meile "appi tulid"."

Tänaõhtuses "Litside" episoodis "Muinasmaa" räägib härra Metsla proua Kukele, et kui vene majorite külaskäigud aitavad sõda kasvõi veidi kauem Eesti pinnalt eemal hoida, on tüdrukute ohver seda väärt. Selle peale vastab proua Kukk: "Keegi ei hakka seda kunagi hindama. Saadakse teada, öeldakse – litsid mehkeldasid punastega, kollaborandid… Tegelikult tehakse meist kõigist kusagil Toompea, Berliini ja Moskva kabinettides ühe suletõmbega litsid."