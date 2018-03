Viimaste nädalate jooksul on avalikkuses käsitletud mitut murettekitavat uudist, mis seostuvad otseselt „idarindega“. Meie saatusekaaslaste Läti, Leedu ja Poola parlamentide esimeeste poolt avalduse allkirjastamine Nord Stream 2 vastu meelsuse näitamiseks, millega ka Eesti ühines; endise vene agendi Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamine Londonis ja sellele järgnenud Theresa May surveavaldused Venemaa juhtkonnale toimepandu ülestunnistamiseks.

Selle taustal Europarlamendi klounaadi tegeva liikme Yana Toomi sõnavõttudel ei hakkaks pikemalt peatuma, need kõnelevad enda eest. Vabariigi 100. sünnipäevaks võib ta endale maalida patriootilised sini-must-valged küüned, kuid „kohustuslikud“ sõnavõtud on otsene tõestus, et Toomi tööriistakasti kuulub eelkõige Brežnevi aega meenutav, kuid kaasaegset vene mõjutustegevust tähistav sümboolika. Eestlased ei oota, et Toom töötaks Euroopa Komisjoni algatatud vene propagandavastase StratCom töörühma sulgemise nimel või viskuks Skripali mõrvas süüdistatavat Venemaad puhtaks pesema. Küsimus on, miks ta seda kõike ikkagi teeb.

Siit edasi on põhjust rääkida Nord Stream 2-st. Nord Stream 2 ei ole kooskõlas Euroopa energialiidu põhimõttega mitmekesistada Euroopa gaasi tarneallikaid ja -marsruute, vaid koondab Euroopa Liidu gaasi impordimarsruudid Läänemere piirkonda ning suurendab senisest veelgi Euroopa sõltuvust Venemaa gaasist.