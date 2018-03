Leib on üks vastuoluline toiduaine. Ühelt poolt on see palavalt armastatud ja olnud eestlaste toidulaual juba väga pikka aega. Teisalt on viimasel ajal kahtluse alla seatud leiva sobivus tervisliku toitumise ühe osana. Paljud terviseblogid on hakanud seda järjekindlalt erinevate galettidega asendama.

Tegelikult pole põhjust leiba millegagi asendada. Loomulikult on leibasid erinevaid ja nagu iga toiduaine puhul, on siingi nii tervislikumaid kui ka vähemtervislikumaid variante. Kvaliteetset leiba võib ja tasub aga alati süüa!

Terviseleivad said Fitlap.ee heakskiidu

Hiljuti tõi Eesti leivatööstus turule sarja “Terviseleivad”, kuhu kuulub praeguse seisuga kolm leiba:

- Terviseleib rukkijahust

- Tervisleib punase peediga

- Terviseleib seemnetega

Need leivad on üle vaadanud ja heakskiidu andnud ka Eesti kõige populaarsem toitumiskavade koostaja Fitlap.ee.

Miks just need leivad?

Terviseleiva sarjal on mitmeid eeliseid. Need on tehtud 100% rukkijahust, nad on täielikult E-ainete vabad ning äärmiselt kiudainerikkad.

Oluline on märkida, et see on esimene leivasari Eestis, millele on omistatud “Clean Label” märgistus. Tegu on maailmas levinud mõistega, mis vastab kõige paremini nende tarbijate soovidele, kes eelistavad osta kõige lihtsamaid, puhtamaid ja naturaalsemaid tooteid.

Tervislikkusest rääkides ei saa aga ära unustada Eesti Leivatööstuse uute leibade maitset, mis on klientide hinnangul lausa imelised!

Neid leibasid süües võid olla kindel, et ei tarbi midagi, mis võiks sinu tervisepingutused ummikusse juhtida.

Tekkis isu? Pakume sulle välja ka ühe põneva retsepti.

Hamburger sinihallitusjuustu ja õunasalatiga

Vaja läheb:

- 2 viilu Eesti leivatööstuse terviseleiba

- 80 g delikatesshakkliha

- 15 g sinihallitusjuustu

- 2 tl oliiviõli

- 1 väike magus õun

- 2 peotäit rohelise salati segu

- Maitseks meresoola, punase veiniäädikat ja pipart

Valmistamine

- Lõika õun õhukesteks viiludeks ja sega rohelise salatiga läbi.

- Tilguta peale pool õli kogusest ning punane veiniäädikas.

- Lisa näpuotsatäis soola ning sega läbi.

- Vormi hakklihast suur ja õhuke kotlet. Raputa peale soola ja pipart.

- Prae pannil ülejäänud õlis kuldpruuniks.

- Kui kotlet on peaaegu valmis, aseta pannile kotleti kõrvale leib ja prae mõlemalt poolt oliiviõlisegus pruuniks.

- Tõsta leib pannilt ning pane pannile sinihallitusjuust.

- Veereta kotletti sulanud sinihallitusjuustus.

- Tõsta alumine leivapool taldrikule, peale natukene viilutatud õuna ning rohelist salatit.

- Seejärel sinihallitusjuustune kotlet, mille peale tõsta taas õuna ning rohelist salatit.

- Kõige peale tõsta leib, millega võiksid enne pannilt kõik sinihallitusjuustutükid ära korjata. Lihtsalt tõmba leivaviiluga üle panni.

- Kui kogu salat ja õun burgeri vahele ei mahu, söö seda salatiks kõrvale.

Eesti Leivatööstus soovib head isu!