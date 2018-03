"Meie jaoks on see laul juba võitnud" kirjutab Uganda noorte kogukond Spoon Youth enda Facebooki lehel, vahendades meeleolukat tantsuvideot, mis on valminud tänavuse IIsraeli euroloo "Toy" rütmide saatel.



Spoon Youth on Aafrika noorte tänavatantsu kogukond, mis loodi Uganda mittetulundusühingu Light Children's keskuse poolt. Kogukond on valmis saanud video, et toetada kohalike noorte kogukonna elu.



"Me kõik oleme pärit Kampalast, Namuwongo agulist. Teadaolevalt on tegemist maailma ühe karmima naabruskonnaga. Elame lootuses helgema ja parema tuleviku nimel.

Meie suurimaks kireks on traditsiooniline aafrika tants. Tantsimine on üks viise teha agulist pärit noorte elu helgemaks. Tuleme kokku, et õppida loovust ja meeskonnatööd. Meie amastus tantsu vastu on uks paremasse tulevikku," kirjutab Spoon Youth video juurde.







"Toy" on Eurovisioon 2018 Iisraeli võidulaul, mida esitab 25-aastane Netta Barzilai. Lauljanna on näinud Uganda noorte tehtud videot ja jagab enda tänusõnu sotsiaalmeediakanali Twitteri vahendusel.