Kredex toetab käesoleval aastal kohalike omavalitsusi üürimajade ehitamise ja renoveerimise projekte 20 miljoni euroga; taotlusi toetuseks saab esitada 15. augustini.

Kohaliku omavalitsuse elamufondi arendamise toetust saab kasutada uute hoonete rajamiseks või olemasolevate rekonstrueerimiseks eesmärgiga võtta need kasutusele üürielamutena, teatas Kredex.

Antud toetus on mõeldud eelkōige tööjōu mobiilsuse suurendamiseks üle Eesti kuid täidab samas ka eesmärki vōimaldada madalapalgalistel spetsialistidel endale kaasaegset eluaset rentida. Kokku panustab riik üürielamute arendamisse kolme aasta jooksul enam kui 60 miljonit eurot.

"Riik peab turutõrgete ilmnemisel toetama ettevõtete loomist ja laienemist ka väljaspool suurlinnu," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo. "Piirkondades, kus kaasaegseid üürikortereid leidub väga vähe või on hinnad näiteks suveperioodil üle mõistuse kõrged, on ettevõtetel väga keeruline palgata endale tööjõudu. See aga pärsib olulisel määral nii ettevõtluse arengut kui kogu piirkonna atraktiivsust."

"Riik koos omavalitsustega soovib selle probleemi lahendamisele kaasa aidata. Energiatõhusate, madalate kõrvalkulude ja tänapäevaste elamistingimustega korterite pakkumine väiksemates tõmbekeskustes suurendab nii kohalike omavalitsuste kui ka sealsete ettevõtete ja asutuste konkurentsivõimet," märkis Palo.

Käesolevale taotlusvoorule eelnes üürielamute pilootprojekt. Ligi 2,85 miljoni euro väärtuses toetas riik eluaseme probleemide lahendamist viies omavalitsuses Sauel, Muhus, Türil, Valgas ja Lääne-Nigulas.

Pilootvoorus osalenud Saue valla arendusosakonna juhataja Indrek Eensaare sõnul kavandavad nad saadud toetuse abil 20 korteriga elamut. Elamu rajamise eesmärk on tagada üürieluruumide parem kättesaadavus mobiilsele tööjõule olukorras, kus üüripindade aktiivne pakkumine piirkonnas praktiliselt puudub. "Saue valda planeeritav üürimaja on säästlik liginullenergiahoone. Meie projekt aitab loodetavasti arendada valla sotsiaalmajanduslikku keskkonda ning toob meile rohkem inimesi töötama ja elama," ütles Eensaar.

Eensaar lisas, et üürihindade madalal hoidmisel on toetusmeetmest palju abi. "Investeeringud elamutesse on suuremahulised ning ei ole meile majanduslikult tulusad, kuid on olulised selleks, et ettevõtlus ja koos sellega elu väljaspool linnu saaks konkurentsivõimeliselt areneda."

Võrreldes eelmise aasta pilootvooruga on sel aastal võimalik toetust taotleda ka üürielamute rajamiseks vähekindlustatud sihtgruppidele, samuti lisanduvad piirkondadena Tartu ja Tallinn.

Selleks aastaks on toetusteks planeeritud 20 miljonit eurot. Taotluste vastuvõtt algab 2. aprillil. Toetuse määr on kuni 50 protsenti, ülejäänud kulutused kaetakse omavalitsuste eelarvest. Maksimaalne toetussumma kõigi taotlusvoorude peale kokku on 2,5 miljonit eurot kohaliku omavalitsuse kohta.

Allikas: BNS

