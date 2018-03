Pühapäevaõhtuses "Legendide lahingus" osalesid seekord ka Elina Born ja Karl-Erik Taukar, kes vastakuti räppisid. Karl-Erik sõnab, et talle meeldis kogemus väga. „Minu jaoks oli esmakordne rap battle’is osaleda ja see oli väga kihvt," sõnab Taukar, et talle meeldis kogemus väga.

Oma mentori Jarek Kasari kohta jätkub Karl-Erikul vaid häid sõnu. „Jarek on täpselt õige mees algajaid räppareid juhendama nagu Genkagi,” räägib ta, et ei kujutakski seal teisi mehi ette. „Kasar tulistab riimi nagu poleks homset, nii kui vaja, on kohe rida olemas. Meil sujus koostöö väga hästi,” jääb Taukar rahule.

Muusikalisele kannapöördele Taukar siiski ei mõtle. „Ega ma endas nii head räpparit ei avastanud,” tõdeb ta. „Hetkel oli tegu kindlasti ühekordse etteastega, aga elus ei saa ju midagi kunagi absoluutselt välistada. Praegu mõtlen küll, et sain ühest korrast piisav doosi kätte ja ise riime mõeldes asja ära proovida,” arvab Karl-Erik, et talle ja Elinale jääb sellest kogemusest tore mälestus.

Taukar ütleb, et pärast saadet Elinaga tülli ei mindud. „Ma ei tea, kuidas teistel on, ma loodan, et kõik võtavad seda samasuguse huumoriga. Me pärast veel Facebookis kirjutasime, et lahe oli seda asja teha,” kiidab Karl-Erik Elinat ja ütleb, et kihvtimat vastast oleks raske ette kujutada.