Garri Kasparovi juhitav Inimõiguste Fond (HRF) korraldas Venemaa presidendivalimiste eel New Yorgis konverentsi, millel analüüsiti põhjalikult Venemaa olukorda ja suhteid lääneriikidega Vladimir Putini valitsemisajal. Konverentsi esinejate seas oli ka Eesti eelmine riigipea Toomas Hendrik Ilves. Muu hulgas peatuti konverentsil Putini sõpradel läänemaailmas.

Putini sõpradel ja peamistel abilistel läänemaailmas peatus oma ettekandes Saksa ajakirjanik Boris Reitschuster. Ta nimetas Putini abilistena Tšehhi presidenti Miloš Zemanit, Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit, Itaalia ekspeaministrit Silvio Berlusconit, Prantsusmaa paremäärmusliku partei Rahvusrinne juhti Marine Le Peni ning Soome ekspeaministrit Paavo Lipponeni.

Soome ajaleht Ilta-Sanomat kirjutas, et Boris Reitschuster näitas ekraanil naeratavat Paavo Lipponeni kätlemas Vladimir Putiniga. Reitschuster rõhutas, et Lipponen on sotsiaaldemokraat ja endine valitsusjuht nagu ka Gerhard Schröder. Mõlemad toetasid ja toetavad Venemaad gaasitorujuhtme Nord Stream ehitamisel. Lipponeni ja Putini lähedasi suhteid näitab samuti Sõpruse orden, millega Putin autasustas Lipponeni 2007. aastal.

Kõige aktiivsem Putini toetaja on praegu Saksamaa endine liidukantsler Gerhard Schröder, kes võttis esimese töökoha Venemaalt vastu vaid kaks ja pool nädalat pärast liidukantsleri ametist lahkumist. Nimelt teatas Gazpromi juht Aleksei Miller 9. detsembril 2005, et Schröder saab ameti Nord Stream AGs. Hiljem täpsustati, et endine liidukantsler hakkab juhtima Nord Stream AG aktsionäride nõukogu. alates 2016. aastast aitab Schröder tagant tõugata ka Nord Stream 2 projekti. Mullu septembris sai temast veel Vene suure naftakontserni Rosneft direktorite nõukogu juht.

USA ärileht The Wall Street Journal kutsus läinud reedel Gerhard Schröderi suhtes kehtestama sanktsioone. Üleskutsega ühines koheselt ka Ukraina välisminister Pavlo Klimkin. „Gerhard Schröder on Putini tähtsaim lobist välismaal. Tuleks uurida, kas Euroopa Liit saaks astuda tema vastu samme,“ ütles Ukraina välisminister intervjuus Saksa ajalehele Bild.