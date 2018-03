Swedbanki uuring näitab, et ettevõtete kasvuplaanidele aitab kaasa eelkõige just meie eksportturgude hea olukord – tänavu plaanivad majanduskasvu kõik meie olulisemad sihtturud. Uuringu kokkuvõte asub siin .

Hiljutine tööstusettevõtete uuring näitas, et ootused alanud aastale on positiivsed – 85% ettevõtetest prognoosib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist. Käibe kasvu planeerib tööstuses seitse ettevõtet kümnest. Uuringust tulid aga välja ka mitmed kitsaskohad, muuhulgas tööjõupuudus.

„Lahendusena nähakse võõrtööjõudu, mille kasutamise osakaal Eesti ettevõtetes on kasvanud. Kasvava tööjõunappuse olukorras on ettevõtted tõstmas ka töötasusid, keskmisena plaanitakse palkasid tõsta 4,9%,“ lisas Swedbanki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe.

Ettevõtete investeeringute osas on näha samuti huvitavaid arenguid – kui tööstuses keskmisena on ettevõtete investeeringud kasvamas 9%, siis väikeettevõtted plaanivad senisest suuremaid investeeringuid (+17%). Enim on investeeringute fookuses efektiivsuse kasvatamine (59%) ja tootearendus (20%). Peamiseks investeeringuid tagasihoidvaks teguriks on ebakindlus majanduskeskkonna suhtes, mida tõi välja 42% investeeringute langemist prognoosivatest ettevõtetest.

Automatiseerimine ja digitaliseerimine

Pikaajalistes plaanides näevad ettevõtjad olulist muutust konkurentsieelistes ning lisaks kiirusele muutuvad olulisemaks unikaalse toote olemasolu ja efektiivsus. Väga oluliseks peavad ettevõtted automatiseerimist ja digitaliseerimist, mis on ühtviisi fookuses kõikidel tööstusharudel. Tööstusettevõtete vajadustele vastamiseks plaanib ka Swedbank senisest enam fokusseerida digitaalse ja intellektuaalse vara investeeringute finantseerimisele.