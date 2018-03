6. juunil annab Pirita kloostris Baltikumi ainsa kontserdi räpproki muusika üks hetke suurimaid tegijaid Hollywood Undead. Bänd saabub Eestisse teistkordselt, nende esimene esinemine Rock Cafes läks täis saalile. Piiratud arv pileteid kontserdile tulevad müügile Piletilevi müügipunktides üle Eesti reedel, 23. märtsil kell 10.00.

Hollywood Undead pärineb, nagu nimigi ütleb, Hollywoodist. Läbi aegade on olnud edukad ansamblid, mis segavad omavahel rokki, hip-hoppi ning metalcore'i elemente, millega Hollywood Undead saab väga hästi hakkama. Bänd võlgneb suuresti oma tuntuse omal ajal väga populaarsele keskkonnale MySpace. 2005. aastal laadisid nad populaarsesse suhtlusvõrgustikku üles oma esimesed lood ja publiku huvi ei lasknud end kaua oodata. MySpace'i ninamees Tom Anderson märkas publiku kasvavat huvi bändi vastu ja otsustas bändi lisada suhtluskeskkonna esimesele kogumikalbumile. Lisaks sai Hollywood Undeadist esimene bänd, kes sõlmis lepingu MySpace'i plaadifirmaga.

Tänaseks päevaks on bänd välja andnud 5 täispikka albumit, millest viimane, "Five" nägi ilmavalgust möödunud aastal. Teiselt albumilt "American Tragedy" pärinev lugu "Been Hell" pärjati auhinnaga "AOL Radio: Top 10 Rock Songs of 2011".

Hollywood Undead on tuntud kui väga energilise lavashowga bänd ja Eestis ei kavatse bänd ka selles suhtes hinnaalandust teha.

Piiratud koguses pileteid Hollywood Undeadi kontserdile hinnaga alates 36 EUR tulevad müügile Piletilevi müügipunktides üle Eesti reedel, 23. märtsil kell 10.00.