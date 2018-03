Keskerakondlane Jaanus Karilaid leiab tänast Reformierakonna fraktsiooni otsust valida uueks riigikogu aseesimeheks Pevkuri asemele Kalle Laanet kommenteerides, et see näitab Kristen Michali tagatoa tegutsemist.

"Pevkuri poliitiline piinamine on saanud uue hoo! See aga tõestab, et Kaja Kallas ei juhi ka tulevikus Reformierakonda, vaid seda teeb jätkuvalt Michali tagatuba," leiab Karilaid.

Ta usub, et Michael elab üle veel esimehe koha kaotust. "Kuuldavasti nõudis Pevkur selget hinnangut reformierakondlastega seotud korruptsioonijuhtumitele," vihjab Karilaid, et Pevkur on muutunud Reformierakonna ladvikule ebamugavaks.