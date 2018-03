Kui oleme suhtes õnnetud, siis kipume kaaslast oma õnnes süüdistama. Tegelikult on valik ju meie enda teha! Kas oleme või õpime suhtes õnnelikud olema. Või on aeg lihtsalt liikuda edasi ja jahtida oma õnne mujalt...

Ära nääguta ja ähvarda kaaslast, vaid proovi olukorda muuta heaga.

2. AKTSEPTEERI SEDA

Mõnikord võib suhtes teie partner mingi mõttetu asjaga pinda käia. Kui emotsioonid kõrvale jätad, siis mõistad, et see pisiasi pole tüli väärt. Need ongi need hetked ja asjad, mida tuleks õppida aktsepteerima. Lasta vihal, valul ja muudel emotsioonidel lihtsalt kaduda.

3. TEE SUHTELE LÕPP