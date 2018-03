Silver Meikar lükkas tagasi Andrus Ansipi süüdistuse, et ta võttis osa Reformierakonnale mõeldud ärimeeste annetusi endale.

Ansip väitis Äripäeva raadiosaates „Persoon“ 2012", et osa Meikari vahendusel erakonnale tehtud annetustest läks kaduma ja raha kadumisega seoses on tema hinnangul õhus palju küsimusi, kirjutab Äripäev.

Endise reformierakondlase, praegu sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluva Meikari kinnitusel tema tegevuse tõttu raha kaduma ei läinud. „Ma võin teile kinnitada, et see ei vasta tõele. Aga kui Ansip midagi sellist väidab, siis ta kinnitab täiesti selgelt, et erakonnas oli varjatud annetusi, mis sel hetkel olid seadusevastased,“ sõnas Meikar, kes töötab praegu kultuuriministri nõuniku ametikohal.

