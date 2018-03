Täna hommikul otsustas Reformierakonna riigikogu fraktsioon, et Hanno Pevkuri asemel saab riigikogu uueks aseesimeheks Kalle Laanet.

Erakonnas puhkenud sõnasõjas süüdistas Hanno Pevkur enda vastu salaplaani pidamises Laine Randjärve ja Keit Pentus-Rosimannust. "Nädala lõpus ja nädalavahetusel sai kuulda, et Laine ja Keit on alustanud oma järjekordset salakampaaniat. Seekord selleks, et mind asespiikri kohalt maha võtta ja Kalle Laanet asemele panna. Väidetavalt toimub see Kaja palvel ja teadmisel," kirjutas Pevkur erakonnakaaslastele.

Kaja Kallas aga soovitas vastukirjas Pevkuril end ise riigikogu aseesimehe kandidatuurilt taandada.

"Hanno, sul on olnud 3 aastat aega fraktsioonis sõpru võita, neist üks aasta erakonna esimehena. Sa oled hetkel erakonna esimees, ometi asud siin listis mustama Keitu ja Lainet, teades, et need kirjad võivad lekkida. Kui sind tõepoolest huvitaks erakonna tervis ja mitte konkreetne ametikoht, siis oleks õigem, kui sa oma kandidatuuri taandaksid ja laseksid fraktsioonil toetada kedagi kolmandat, kelle poolt hääletamisel pole kellelgi tõrget," andis Kallas vastulöögi.