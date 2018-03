Angelina Jolie trotsib üldlevinud arusaama, et vananemine on midagi hirmsat.

„Vaatan peeglisse ja näen, et sarnanen oma emaga, ja see tunne annab mulle sooja,“ rääkis 42aastane näitleja ja režissöör ajakirjale InStyle. „Ma näen ka oma vananemist ja see meeldib mulle, sest see tähendab, et olen elus - olen elus ja saan vanemaks.“

Maailma kaunimate naiste hulka valitud superstaaril on seljataga rasked katsumused: Jolie, kelle ema, tädi, vanatädi ja täditütar surid vähki, lasi vähigeeni BRCA olemasolu tõttu eemaldada nii oma rinnad kui ka munasarjad.