Soome ühe hinnatuma filmirežissööri Aku Louhimehe ümber on lahvatanud skandaal, kus mitmed naisnäitlejad süüdistavad 49-aastast filmimeest võimu kuritarvitamises ja kahtlastes töövõtetes. Õhtulehele andis kommentaari lauljanna Lenna Kuurmaa, kelle koostöö Soome filmirežissööriga sai alguse kuus aastat tagasi.

"Ma osalesin ühes Eesti filmiprojektis ja üks produtsent võttis minuga ühendust. Ta teatas, et üks Soome režissöör otsib oma filmi Eesti näitlejaid," rääkis Lenna koostöö algusest. Lauljanna on mänginud 2012. aastal valminud Soome draamas "Vuosaari" ja aastal 2013 filmis "8-pallo". Lenna Kuurmaa (ERLEND ŠTAUB) "Olen väga vähe filme teinud ja mul ei pruugi olla kogemusi, aga meie koostöö oli väga professionaalne," meenutab Lenna. "Mul ei tekkinud küll imelikku tunnet ja meil oli pigem tore," lausub lauljanna. Süüdistuste osas nagu Aku kuritarvitaks oma võimu või tema töömeetodid oleksid mingil moel kahtlased, tekitavad Lennas üllatust.











Soome ringhääling Yle teatas eelmisel nädalal, et lavastaja filmides mänginud näitlejataridel Pihla Viitalal, Pamela Tolal, Jessica Grabowskyl, Matleena Kuusniemil ja Lotta Lehtikaril on tema vastu ränki süüdistusi.



Pihla Viitala rääkis, et Louhimies oli filmi "Käsk" (2008) võtetel asetanud tema kehale prussakavastseid ning sundinud teda sööma toitu, kuhu näitlejatar oli oksendanud. Kord jättis Louhimies naisnäitlejad ööseks ilma toidu ja soojata metsa, et need näeksid järgmise päeva massihukkamisstseenis tõetruud välja.

Need on vaid üksikud detailid õõvastavatest lugudest, milles filmirežissööri süüdistatakse. Louhimies on temale esitatud süüdistustest šokeeritud, jagades enda mõtteid sotsiaalmeediakanalis Facebook. Aku Louhimies (STANISLAV MOSHKOV)