Venemaal valiti pühapäeval presidenti, millest ei puudunud ka sel korral mitmed pettused. Millal võiksid Venemaa presidendivalimised muutuda demokraatlikuks ja läbipaistvaks? Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni (OSCE PA) liikmena Venemaale valimisi vaatlema sõitnud riigikogulane Jaanus Marrandi tõdeb, et vaatlejad ei suuda lühikese ajaga, mis valimisjaoskondades viibitakse, pettuseid avastada. "Meie olime näiteks kuskil pool tunnikest jaoskonnas, mis on lühike aeg pettuste avastamiseks, kuid siiski on hea, et sellised vaatlejad üldse olemas on," räägib Marrandi. "See on ennekõike ikkagi Vene võimude küsimus, et sääraseid pettuseid ei saaks enam toimuda. Kuidas nad sellega üldse tegeleda tahavad ja kas neil on selleks ka valmidus. See näitab nende tahet valimis tõsiselt võtta," arutleb mees. Marrandi viitab, et kui möödalaskmistele piisavalt mõjusalt ja kõvahäälselt tähelepanu juhtida, siis võiksid ka lahendused tulla.

"Aga ma ütlen veelkord, ega küsimus ei ole nende valimiste puhul tehnilistes asjades, vaid puhtalt Venemaa demokraatia arengus," ütleb Marrandi. Ta toob näite, et kui kohalikega valimistest rääkida, tõdevad nood, et valimised pole ausad ega ilusad. "Eestis niisugust suhtumist ei ole. Meil üldiselt keegi avalikkuses ei kahtle. Muidugi on alati fanaatikuid, kes arvavad, et kõik on alati sobing aga üldiselt selliseid inimesi pole, kes ütlevad, et valimistel on täielik pettus ja ausat tulemust ei tulegi. Selles mõttes see ongi selline üldine arengu teema," räägib Marrandi.

"Hea on, kui on keegi, kes julgeb üldse puudused välja tuua. Aga paremaks läheb alles siis, kui üldised vabadused ja konkureerimisvõimalused üldse olemas on. Alles siis läheb see asi ka tervikuna paremaks, kuid see võtab aega. Oi-oi kui palju see võtab aega siin Venemaal. See vajab inimeste suhtumise ja süsteemi tervikuna muutmist. Ning muutuda saab see ainult siis, kui võimul on inimesed, kes tahavad seda muutust ja näevad, et vabas konkurentsis on riigi arengu võti. Täna ei ole seda aga kindlasti."