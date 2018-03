Põhja päästekeskus annab teada, et möödunud nädalavahetusel oli Tallinnas ja mujal Harjumaal päästjatel palju tööd. Lisaks erinevatele tulekahjudele oli ka mitmeid veeõnnetusi.

Klooga järvel vajus läbi jää sõiduauto, Harku järvel ATV ja mootorratas. Õnneks inimesed pääsesid. Lisaks oli probleeme inimestega, kes jalutasid õhukesel jääl. Õnneks nendest keegi vette ei vajunud.

Kevad on käeulatuses ning jää on nõrgapoolne. Mootorsõidukiga ei tasu kohe kindlasti loodusliku veekogu jääkatte paksust testima minna. Tegelikult on kõige turvalisem kevadisele jääle üldse mitte minna – ka jalutades pole see teab kui turvaline.

Läbi jääkatte vajunud inimene peab arvestama, et selle aluse vee temperatuur on 4 kraadi ümber. Nii külmas vees peab täiskasvanud inimene vastu maksimaalselt 10 minutit, laps kaotab sellise temperatuuriga vees teadvuse veelgi varem.