Tänases Postimehes ilmus graafik, mis toob välja, mida inimesed arvavad Jüri Ratase valitsusest. Graafiku illustreerimiseks on kasutatud Nõukogude Liidu sümboolikat. „Tänases Postimehes on infograafika, mis räägib valitsuse toetusest. Selle paremas servas on eraldi välja toodud “muu rahvuse esindajad” ehk siis mitte-eestlased ning neid esindavaks sümboliks on valitud punane viisnurk, sirp ja vasar, N Liidu sümboolika. Sellistel sümbolitel on väga suur jõud. See infograafika leiab päris kindlasti väga laialdast tähelepanu vene kogukonnas,“ kirjutab Raimond Kaljulaid Facebookis. Ta on ärritunud, et Postimees saadab sellega mitte-eestlastele sõnumi, et nad on okupandid ja okupantide järeltulijad.

„Postimees ütleb selle kujundiga, et siin elavad inimesed, kes ei ole eestlased, ei ole siin päris kindlasti teretulnud ja ei hakka seda kunagi olema. See on sama nõme kui oli omal ajal mingi Keskerakonna väljaanne, kes kujutas Res Publica poliitikuid natsimundrites. Üldse on Postimees viimase aasta aja jooksul näidanud end peaminister Jüri Ratase ja tema juhitava valitsuse suhtes sama objektiivse väljaandena kui oli Mart Laari kolmikliidu suhtes Heimar Lenki juhitud Kesknädal,“ kirjutab Kaljulaid. SIRP JA VASAR: Postimehe infograafik ärritab paljusid. (Postimees / Kuvatõmmmis)

Põhja-Tallinna linnaosavanem leiab, et Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar peaks juhtunule reageerima tugevalt. „Ma olen kindel, et Lauri oma südames venelasi sibulateks ja tibladeks ei pea ning mõistab väga hästi, miks sellist suhtumist ei tohiks olla ka tema juhitavas toimetuses. Ja veel üks asi. Sirbi ja vasara vastandiks on teatavasti haakrist. Kui “muust rahvusest inimesi” iseloomustab N Liidu sümboolika, milliste sümbolite alla koondab Postimees siis eestlased? Ma ei usu, et valdav osa eestlasi sellega nõus oleks, mida Postimees siinkohal välja pakub,“ kirjutab Kaljulaid sotsiaalmeedias. Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar avaldab Facebookis ka vabanduse. „Head sõbrad. Tänases Postimehe paberlehes on ilmunud graafikuelement, mis ei kajasta kuidagi Postimehe toimetuse seisukohti. Tegu oli tähelepanematuse ja graafiku ebaõnnestunud ikoonivalikuga. Mul on siiralt kahju ja vabandan Postimehe lugejate ees,“ kirjutab mees. Keskerakondlasest peaminister Jüri Ratas tunnistab sotsiaalmeedias, et oli täna hommikust Postimeest lugedes kurb. „Valitsuse tegevusele hinnangute andmine on ajakirjanduse üks olulisi ülesandeid ning toetan seda igati. Samas ei tohi me tänases Eestis mitte mingil juhul nõustuda meil elava 191 rahvuse sildistamisega NSVL-i sümboolikat kasutades. Kas tõesti soovime ligi 27 aastat pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist ehitada müüre ning oma inimesi rahvuspõhiselt vastandada?“ kirjutab ta. Sõna on võtnud ka Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.