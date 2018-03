Terminaatori ninamees Jaagup Kreem teatas mõned päevad tagasi, et loobub sotsiaalmeediast ja sulgeb 28. märtsil enda Facebook´i konto. "Liiga palju aega kulub selle halva harjumuse peale," põhjendab Jaagup enda otsust.



Mitmed sõbrad ja fännid on rokkari otsusest jahmunud ja jagavad enda kurvameelsust.



"Ma salaja loodan, et sul läheb see tuju üle - sind on vaja siia! Kuidagi kurb ja tühi tunne haaras mind su teksti lugedes," kirjutab üks naisterahvas. Jaagup jagab toetuseks, et elu elamata siiski ei jää. Teine küsib murelikult, kuhu lähevad siis Jaagupi meeleolukad reisi- ja mootorrattapildid või on muusikul plaan hoopis reisiblogi avada?



"Tegelikult väga mõistlik ja tervendav mõte. Võttis endagi mõtlema," on üks Jaagupi tuttavatest kommenteerinud.



"Mõistlik mõte on sulgeda Facebook. Jääb aega päris asjade lugemiseks," kirjutab poliitik Indrek Tarand Kreemi toetuseks.

"Lohutuseks, et teadlased on selgitanud, et ega keegi tegelikult sotsiaalmeedias jagatavaid päris asju ei loe. Kui sa aasta ilma sotsiaalmeediata vastu pead, algatan sinu toetuseks solidaarsusstreigi ja sulgen ka oma kontod," elab Tarand muusikule kaasa.



Kuigi Jaagup on otsustanud loobuda isiklikust Facebook´ist, saab mehe tegemisi ja toimetamisi jälgida Terminaatori leheküljelt.