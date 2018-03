Soome ringhääling Yle teatas eelmisel nädalal, et lavastaja filmides mänginud näitlejataridel Pihla Viitalal, Pamela Tolal, Jessica Grabowskyl, Matleena Kuusniemil ja Lotta Lehtikaril on tema vastu ränki süüdistusi. Artikli valmimisel osalesid veel mitmed näitlejarid, nagu näiteks Rebecca Viitala ja Manuela Bosco - kõik kinnitasid, et ei kavatse Akuga enam eales koostööd teha.

Viitalale jäi kõige kibedam maik päevast, mil lapsnäitleja hüsteeriliselt nuttes tema juurde jooksis. Selgus, et Aku oli lapsele sosistanud, et tolle vanemad on surma saanud. Eesmärk oli lapse ahastust filmida.

Prussakad olid vaid üks lavastaja meetoditest, kirjutas Yle. Veel sosistas Louhimies Pihlale kõrva, kuivõrd halb näitleja too on. Grimeerimisel osales režissöör ise, kallates näitlejatarile kohvi pähe, sülitades talle juustesse ja andes kõrvakiile, et põsed punetaksid.

"Käsk" oli 24aastase Pihla esimene suure filmi kogemus. Sestsaadik on näitlejatar osalenud peaaegu poolesajas filmis, teletöös ja lavastuses ning pole enda sõnul säärast alandavat lavastamismeetodit rohkem kohanud.

Aku Louhimies eitab Viitala väiteid. Tema sõnul pidid prussakad ainult kaadris välja paistma. Sülitamist ja lapsele valetamist lavastaja eitab ning kinnitab, et kõigis käitumisviisides on näitlejatega kokku lepitud.

Louhimies on süüdistustest šokeeritud

Artikli tegijad usutlesid ka teisi Aku filmide võttegruppide liikmeid ja meesnäitlejaid. "Kõik näitlejad ei julge sel teemal avalikkuse ees rääkida, ehkki on Louhimehe meetodite all kannatanud," kirjutab Yle.

Jessica Grabowsky rääkis, et kui Eero Aho tegelaskuju pidi teda filmis "8-pallo" (2013) kägistama, olevat Louhimies kõrval röökinud. "Sa ei kägista õigesti, sõrmed ei tungi ihusse, ma näen, et te näitlete!" olevat lavastaja raevutsenud. "Kui pekstakse, siis pekstakse," kirjeldas filmis vanglast vabanevat üksikema kehastanud Grabowsky režissööri meetodit.

Näitlejatari sõnul oli Aho teda rahustanud, et ta ei kavatse teda päriselt kägistada. "Eero vastas, et las see Aku karjub - teeme nii, et hea tunne oleks." Aho omalt poolt kinnitab, et poleks kellelegi haiget teinud. "Aku ilmselt tahtis öelda, et pingutaksin sõrmi, et see näeks kägistamise moodi välja."

Pihla Viitala seevastu väidab, et Aho tõukas ta "Käsu" ühes stseenis nii valusasti vastu kongiseina, et ta lõi pea vastu naela ära ning oleks äärepealt teadvuse kaotanud.

"Olen šokeeritud, et nii paljud inimesed, kellega olen koostööd teinud, on seda nii solvavaks pidanud," kirjutab Louhimies oma Facebooki lehel. "Eriti elan üle seda, et peaaegu kõik Yle artiklis intervjueeritud näitlejad on olnud mulle aastate jooksul nii sõbrad kui ka koostööpartnerid. Oleme teinud tööd ja veetnud üksteise seltsis aega ka pärast artiklis kirjeldatud kogemusi. Ükski neist pole varem rääkinud, et koostöö minuga on neile kannatusi valmistanud. Järelikult pole mu sõbrad söandanud minuga rääkida."

Näljutas ja kurnas sõdurite kehastajaid

Louhimies, kelle uusim film "Tundmatu sõdur" pälvis ohtralt kiitust ja kassaedu, peab enda sõnul oluliseks režissääri ja näitleja võrdset koostööd ja vastastikust usaldust. Soome meedias on kirjutatud, kuidas lavastaja sõdurite osatäitjaid kurnas - sundis neid ööpäev järjest ringi marssima, napi toidu peal vastu pidama ning koos kuulipildujaga harkhüppeid tegema, et mehed piisavalt kurnatud välja näeksid.

Lennal tuli "Vuosaari" ühes stseenis oma filmiarmukese ja tolle seadusliku kaasaga alasti saunas käia. Pärast filmi valmimist kahtlustas Soome meedia režissööri ja Lennat armuloos - neid nähti käsikäes ringi jalutamas.

Eestlastest lõid draamas kaasa ka Tõnu Trubetsky tütar Reginleif ning näitlejad Jekaterina Novosjolova ja Kristjan Sarv. Võtetel osales ka Riina Maidre, ent tema stseenid läksid montaažis paraku kärpimisele.

Lenna Kuurmaa mängis ka Aku filmis "8-pallo".