Talvik: Mis ikkagi saab, kui EL-i rahastus ära kaob?

Riia Sillave: „Ma arvan, et kellelgi meist ei ole kahtlust, et RB tuleb meie taristule kasuks. Ma võin praegu kinnitada, et EL näeb RB-d prioriteetse projektina ning pole mingit alust arvata, et rahastus võetakse ära.”

Mari Lahtemets lisas, et kokkuleppe järgi on nii, et kui rahastuse osas midagi oluliselt muutub, siis vaadatakse asjad uuesti üle.