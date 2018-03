Eestile jääb allhankija roll?

Artur Talvik rääkis, et talle on meedia vahendusel jäänud mulje, nagu oleks Eesti, Läti ja Leedu vahel tüli majas, kes kellelt hankima hakkab. "Kuidas nende hangetega olema saab? Kas hankeid hakkab tegema RB Rail, mis on Lätis asuv ühisfirma või jääb Eestile ka mingi osa," päris Talvik.

Riia Sillave OÜ Rail Balticust vastas, et koostöö on kolme riigi vahel suurepärane. Talvik vaid naeris selle jutu peale. Selgus, et Eestile jääb umbes 25 protsenti hangetest.