Eesti rõivadisaini lipulaevu koondav ja kaks korda aastas toimuv Tallinn Fashion Week lennutab 22.-24. märtsil moerahva Kultuurikatlasse. Esmakordselt lisandub aga TFW programmi spetsiaalselt lastemoele keskenduv päev, mis pakub põnevaid inspiratsiooniampse nii suurtele disainisõpradele kui ka pisikestele moepõnnidele.

Vilve Unt kollektsioon (Erlend Staub)

Kodumaise moeaasta tippsündmus Tallinn Fashion Week naaseb märtsikuus ja seab end sel kevadel sisse juba varasemalt tuttavasse Kultuurikatla saali. Neljateistkümnes moenädal toimub 22.-24. märtsil ja pakub publikule külluslikku moeassortiid ning toob lisaks Eesti rõivadisainile lavale ka kodumaise lastemoe, mis on koondunud ühele, vaid lastetoodete disainereid ja kaubamärke esitlevale päevale.

“Lastemoe päev on meil mõtteis olnud juba aastaid, sest see osa Eesti moest on viimasel ajal teinud märkimisväärse arenguhüppe,” sõnab Tallinn Fashion Weeki peakorraldaja Anu Kikas. “Kuna ka lastemoe loojad ise soovivad oma loomingut professionaalselt esitleda, siis saimegi asjad nüüd nii kaugele, et võime sel kevadel terve päeva vaid lastele pühendada. See muidugi ei välista, et emad ja vanaemad sel päeval üldse lavale ei tuleks, kuid põhirõhk on siiski lastel ning neile loodud kodumaisetel ja kvaliteetsetel rõivastel.”