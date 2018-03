Täna, 19. märtsil teeb OE AS vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigi Eestis registreeritud ja Nasdaq Tallinna börsil noteeritud hasartmängu- ja meelelahutusoperaatori Olympic Entertainment Group aktsiate omandamiseks.

Pakkumise hind on €1,90 iga OEG aktsia kohta ning hind tasutakse rahas. Ülevõtmispakkumine avalikustatakse eeldatavalt 4. aprillil 2018 ning selle järgi on OEG hinnanguliseks väärtuseks 288 miljonit eurot. OE AS on Novalpina Capitali tütarettevõte. Novalpina Capital on Euroopa erakapitalil põhinev investeerimisettevõte, mis nõustab mitut erakapitalifondi.



OEG kaks asutajat ja suuraktsionäri Armin Karu ja Jaan Korpusov on sõlminud OE AS-iga siduvad lepingud, millega nad on võtnud endale tagasivõtmatu kohustuse võõrandada vabatahtliku ülevõtmispakkumise käigus kõik neile kuuluvad OEG aktsiad, mis moodustavad kokku 64 protsenti kõigist OEG emiteeritud aktsiatest.



Karu: pakutud hind on õiglane



Armin Karu, OEG asutaja ja nõukogu esimees, kommenteeris tehingut: “Olles alustanud 25 aastat tagasi Eestis väikese ettevõtmisena, olen uhke, et OEG-st on tänaseks kasvanud mastaapne ettevõte, millel on eeskujulik ärimudel ning tugev positsioon kuues Euroopa Liidu liikmesriigis. Novalpina Capitali meeskonnal on märkimisväärne kogemus just taoliste investeeringute vallas, mis aitavad ettevõtetel laiendada oma tegevust nii geograafilises kui digitaalses mõttes. Nende visioon on muljetavaldav ja ma olen kindel, et neist saab OEG-le hea ja äri edasiviiv omanik. Suurima aktsionärina pean pakutud hinda õiglaseks ja soovitan aktsionäridel pakkumine vastu võtta.”

ÜVP lõpuleviimine sõltub tavapärastest eeltingimustest, mille täpsemad üksikasjad esitatakse ülevõtmispakkumise prospektis. Pärast seda, kui Eesti Finantsinspektsioon on prospekti kooskõlastanud, mis leiab eeldatavalt aset 3. aprillil 2018, avalikustatakse 4. aprillil pakkumise dokumentatsioon.