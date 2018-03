Graanul Investi omanik Raul Kirjanen lubab Est-Fori „monstrumi” asemel paari aasta pärast rajada üliinnovaatilise keskkonnasäästliku demotehase.

Kui Est-Fori tehase ideega mullu jaanuaris esimest korda avalikkuse ette tuldi, oli Raul Kirjanen selles asjas näiliselt positiivselt meelestatud.

„Igavesti vahva idee, paberipuu kasutamine toote tegemiseks on selgelt parem kui ära põletamine,” rääkis ta toona BNS-ile, vihjates, et ka Graanul Invest on mõelnud samas suunas liikuda. Ta pidas vajalikuks rõhutada, et Est-For poleks Graanulile konkurent. Viimasel ajal on Kirjanen aga avalikkuses Est-Fori tehase vastu teravalt sõna võtnud ning plaanib nüüd hoopis ise uue tehase püsti panna.

Refereeritud artikli täistekst Ärilehes.