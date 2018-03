Ilmaprognoosi järgi on päeval Lõuna-Eestis peamiselt sajuta ilm. Põhja-Eestisse jõuab loodest lörtsi- ja lumesadu mis levib aeglaselt kagu poole. Õhutemperatuur langeb Loode-Eestis 0..-1°C-ni. Teedel suureneb libeduseoht.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel kuivad. Teetemperatuur jääb miinuspoolele.

Tänasest hakkab kehtima kolm uut liikluspiirangut. Teed on ana üldiselt kuivad ning temperatuur miinuses.

Pärnu maakonnas Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel Oese–Are lõigul (km 98,2–108,5) alustatakse geoloogiliste uuringutega. Töö on liikuva iseloomuga. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang ning üks sõidusuund suletakse ajutiselt puuraugu tegemise ajaks.

Rapla maakonnas Rapla–Järvakandi–Kergu maanteel Lihuveski sillal (km 22,4) tehakse remonttöid. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang.

Ida-Viru maakonnas Narva – Narva-Jõesuu – Hiiemetsa maanteel (km 19,0–26,3) alustatakse teeremondiga. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang ning üks sõidusuund on suletud. Sõiduautojuhtidele on soovituslik ümbersõit Peeterristi–Kudruküla kaudu. Teekond pikeneb ligikaudu 10 km.

Kõigi hetkel kehtivate liikluspiirangute kohta leiab infot www.tarktee.ee.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele liiklemisel talvistes teeoludes:

Hoia tavapärasemast suuremat pikivahet, see annab ohuolukorrale reageerimiseks hädavajalikku lisaaega.

Liiklejatelt ootame infot teeolude kohta telefonil 1510.