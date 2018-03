Politseinikud said teate, et Ivan lahkus eile, 18. märtsil kella 23.30 paiku Tallinnas Ristiku tänaval asuvast kodust teadmata suunas.

Noormees on umbes 188 sentimeetrit pikk ja ta on tugeva kehaehitusega. Tal oli lahkudes seljas pruun jope, jalas hallid püksid ja peas must müts. Tal oli kaasas hall seljakott.

Politseinikud paluvad kõigil, kes omavad Ivani asukoha kohta infot, helistada Häirekeskusesse numbril 112.