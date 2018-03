“Emotsioonid on täiesti kirjeldamatud, sest ma tunnen nii suurt tänulikkust. Tunne on sõnuseletamatu, ma ei oleks iial uskunud seda. Kõik ülejäänud tüdrukud olid nii head ja mu süda on väga soe, et rahvas tõesti elas mulle kaasa, see on ilus tunne!” vahendab oma hinges toimunut Helis Järvepere-Luik, üks kolmest õnnelikust tütarlapsest, kes tänasest superstaarisaate stuudiovoorust finaalsaadete vooru pääses.

Helis oli eriline lemmik kohtunik Koit Toomel, kelle arvates Helis Sia üliraske ballaadiga “Chandelier” vapustavalt hakkama sai. Miks Helis esimeseks stuudiosaateks endale aga niivõrd raske laulu valis, millega isegi professionaalsed lauljad hätta jäävad?

“Ma teadsin kohe algusest, et see on raske ning ma ei olegi Siat kuulanud otseselt väga palju, aga ma lappasin neid laule ja ma mõtlesin koos emaga, millist laulu võtta. Talle meeldis see laul kohe ja ma hakkasin seda rohkem kuulama ning tabasin ära selle laulu sõnumi ja mõtte, ehk millegi läbi elamine ja sellest välja tulemine, mis mulle väga sobis. Mulle tundus, et mul on kerge väljendada end selle lauluga,” vastab neiu.