Pühapäeva õhtul oli lavalaudadel esimene "Krasna Strela" kontsert. Veebruaris oli Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG) korraldatava kontserdi ümber palju kirgi. Mitmed pidasid ettevõtmist ebasobivaks.

Nüüd kontserti siiski toimus. Tõsi, esialgse kuupäeva (10. märts) asemel, mis langes kokku Tallinna pommitamise aastapäevaga, valiti tänane (18. märts) kuupäev.

Kontserdil ei kõla ainult vene muusika, vaid laulud kogu kunagise Nõukogude Liidu alalt, kõneles GAG-i direktor Hendrik Agur möödunud kuul.

„Need lood on toreda sõnumiga. Me ei esita ühtegi nõukogude aega või kommunismi ülistavat propagandalaulu. On täiesti meelevaldne, et sinna üritatakse propagandat juurde pookida. Lood räägivad loodusest, armastusest, unistustest, sõprusest. Siim Aimla ja Tõnis Kõrvits teevad neile väga toredad seaded,“ ei näinud direktor kontserdikavas probleemi.